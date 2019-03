Neymar: "Mbappè è un fenomeno e può migliorare. Io non mi accontento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar jr., attaccante del PSG, ha concesso una lunga intervista a DAZN, in cui ha parlato della sua carriera e degli obiettivi, oltre ad analizzare il momento del compagno di squadra, Kylian Mbappé: "È un ragazzo molto tranquillo e sempre felice, vuole sempre scherzare. È giovane e deve fare esperienza, ma per me è già un fenomeno e può avere un grande futuro, diventare un giocatore migliore di quello che è adesso. Non ho dubbi che possa diventare uno dei più grandi. Io ho 27 anni e ho raggiunto diversi traguardi, ma non voglio fermarmi qui. Il mio idolo? Robinho. Il Brasile ha avuto un sacco di giocatori straordinari dopo Pelè: Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Kakà, Zico, Rivaldo, Roberto Carlos".