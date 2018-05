Neymar-Real Madrid, servono 250 milioni di euro

Dopo la notizia pubblicata stamani da Liberation a proposito della forte volontà del padre di Neymar di riportare il figlio a giocare in Spagna, Marca conferma che il brasiliano è davvero vicino a lasciare il PSG dopo un solo anno in Francia, svelando chi sono i protagonisti di questa clamorosa operazione. Innanzitutto Juni Calafat, responsabile degli acquisti dei Blancos, che ha effettuato diversi viaggi in Brasile nel corso delle ultime settimane per seguire da vicino il recupero dell'attaccante e tenere vivo il suo interesse di vestire la maglia del Real Madrid. Poi Pini Zahavi, super agente internazionale che il padre dell'attaccante ha assoldato per mettere in piedi un'operazione che potrebbe costare circa 250 milioni di euro nel caso in cui Al Khelaifi dovesse decidere di dare il via libera al ragazzo.