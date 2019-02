© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato in Brasile per il programma Esporte Espectacular, l'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar ha parlato di Leo Messi: "Nel momento in cui avevo bisogno di aiuto è stato quello che mi ha dato maggior conforto" ha dichiarato commosso, aggiungendo che l'argentino gli diede questo messaggio il giorno del suo approdo al Barcellona: "Sono qui per aiutarti".