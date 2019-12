Neymar si racconta: "Voglio la Champions. Il PSG è la mia priorità"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Dal sito di France Football arriva uno stralcio dell'intervista rilasciata al magazine transalpino da Neymar, attaccante del PSG e della Nazionale brasiliana. "Non gioco mai per essere il numero uno - ha affermato l'ex Barcellona -, ma lo faccio perché amo il gioco del calcio. Sono felice quando gioco. E ogni volta che scendo in campo do il 100%"

Cos'è la leadership?

"È qualcuno che aiuta la squadra a vincere, conducendola verso il traguardo. Può essere il capitano o il cannoniere. Ognuno ha il suo modo di essere un leader, in base alle sue qualità".

Chi è il vero Neymar?

"In pochi lo conoscono davvero. Solo i miei genitori e i miei amici. Quello che vede la gente è un qualcosa di completamente diverso. Il vero Neymar è pacifico e felice. È qualcuno a cui piace stare con la famiglia e gli amici. Mi piace divertirmi e godermi la vita. Come tutti".

Via da Parigi?

"Non ho mai voluto fare del male a nessuno, ma penso che se non sei felice da qualche parte, devi andartene. Detto questo ho due anni di contratto e gioco in una squadra che continua a crescere. Dobbiamo concentrarci su questa stagione per fare le cose al meglio e vincere il maggior numero possibile di trofei. In questa stagione l'obiettivo è la Champions League. E la mia priorità è il PSG, con un coinvolgimento sempre più grande".

Quali obiettivi col Brasile?

"Vincere la Coppa del Mondo. Questo è quello che voglio di più".