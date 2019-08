E' in atto una vera e propria "Guerra di nervi" - come titola in prima pagina il quotidiano catalano Sport - nel tentativo di acquistare Neymar. Protagoniste? Le due solite big di Spagna: Barcellona e Real Madrid. Sembra una partita a poker questa trattativa, ma - si legge - i balugrana hanno delle carte migliori da giocarsi.