Neymar: "Voci su futuro stanno annoiando. Vedremo dopo il Mondiale"

© foto di J.M.Colomo

Il brasiliano Neymar ha parlato dopo aver ricevuto il premio di miglior giocatore di Ligue 1, come riporta ESPN: "Tutte le voci sul mio futuro mi stanno un po' annoiando. Ora sto pensando solo ed esclusivamente al Mondiale, dopo vedremo. In ogni finestra di mercato è sempre la stessa storia, ma ora non è il momento di parlare di queste cose. Tutti sanno cosa sono venuto a fare qua e quali sono i miei obiettivi. Ripeto non è il momento di parlare del mio addio o della mia permanenza, se ne parla sempre e a me sta annoiando questa situazione".