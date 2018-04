Niente Premier per Griezmann: no secco al Manchester

© foto di Insidefoto/Image Sport

Niente Manchester United e niente Premier League per Antoine Griezmann: secondo il Sun, l'attaccante francese dell'Atlético Madrid avrebbe rifilato un secco no all'offerta del Manchester United. Vuole restare in Liga. E quindi, se le insistenze dei Colchoneros per rinnovare non andranno a buon fine, il Barcellona resta la pretendente più credibile.