Niente spettacolo, nessuna emozione: 1-1 tra Friburgo e Leverkusen

Anche in Bundesliga c'è qualche big che fa fatica. Il Bayer Leverkusen ha vinto fin qui soltanto due partite in campionato e anche in questo pomeriggio non va oltre l'1-1 sul campo del Friburgo. Certo è che il compito era tutt'altro che semplice, contro una squadra solida che tra l'altro è un punto più su in classifica. Al Schwarzwald-Stadion finisce 0-0, con poche emozione, pochissimo spettacolo. E le reti inviolate.

Questo il programma completo del settimo turno di Bundes:

05/10 20:30 Werder Brema-Wolfsburg 2-0

06/10 15:30 Dortmund-Augusta 4-3

06/10 15:30 Dusseldorf-Schalke 0-2

06/10 15:30 Hannover-Stoccarda 3-1

06/10 15:30 Magonza-Hertha 0-0

06/10 18:30 Bayern-Monchengladbach 0-1

07/10 13:30 Friburgo-Leverkusen 0-0

07/10 15:30 Hoffenheim-Francoforte

07/10 18:00 RB Lipsia-Norimberga