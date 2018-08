Nizza ancora ko, Vieira: "Scenario catastrofico, manca carattere"

© foto di Federico De Luca

Dopo tre giornate di Ligue 1 il Nizza è ancora fermo ad un punto e anche ieri contro il Dijon ha rimediato una brutta sconfitta per 4-0 in casa. Dopo la gara infatti il tecnico del club francese Patrick Vieira ha detto: "Questo è uno scenario catastrofico per noi. Perdere 4-0 in casa è difficile da accettare. Abbiamo creato molte opportunità nette senza segnare. Il messaggio ai giocatori alla fine della partita è stato questo: giocare bene non è abbastanza. La sconfitta è dovuta alla mancanza di concretezza e aggressività. Ci manca carattere, personalità e aggressività. Ecco perché questo scenario è diventato catastrofico. Lavoreremo per reagire dalla prossima partita".