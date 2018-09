© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le tante polemiche scatenate dalla condizione fisica di Mario Balotelli nel post Italia-Polonia, arriva un dato "ufficiale" a confermare che l'attaccante azzurro è tornato dalle vacanze nettamente in sovrappeso. Lo scorso 17 luglio, giorno in cui si è presentato nel ritiro del Nizza (in ritardo causa calciomercato), Balo pesava 103 chili e per questo motivo il club francese lo ha multato. A rivelarlo è L'Equipe, con la conferma arrivata anche tramite il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère: "Mario si è messo fuorigioco da solo. Farà comunque una grande stagione, lo metteremo nelle migliori condizioni per fare bene". SuperMario, Dal canto suo, si è già messo duramente al lavoro per recuperare il proprio peso forma (88kg), tanto che è arrivato nel ritiro di Coverciano che pesava 99,7. Ancora qualche settimana di allenamento e tornerà al meglio della condizione, Rivère ne è convinto, Mancini lo spera.