Nizza, conferme su Vieira come nuovo tecnico: pronto un triennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del New York City, l'ex centrocampista dell'Arsenal Patrick Vieira, secondo quanto scrive il Mundo Deportivo online, è a un passo dalla panchina del Nizza. Il francese, che in passato ha vestito anche le maglie di Milan, Juventus e Inter, nelle prossime ore potrebbe lasciare la panchina della squadra statunitense che milita in MLS per approdare in Ligue 1. Per Vieira è pronto un contratto triennale.