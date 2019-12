© foto di Federico Gaetano

Riza Durmisi riparte dal Nizza. Il giocatore, che arriva dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto, si è presentato ai canali ufficiali del club, ringraziando anche la Lazio per l'opportunità avuta: "Ho giocato circa 20 partite con la Lazio. Sono un giocatore offensivo e la Serie A mi ha insegnato molte a livello tattico La Lazio mi ha aiutato molto sono stato davvero felice di aver giocato con i biancolesti. Adesso spero di mettere in pratica qui a Nizza quello che ho imparato durante la mia esperienza in Italia".