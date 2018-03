Nizza, Favre: "Dobbiamo imparare che le gare durano 90 minuti"

Le sue parole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucien Favre, allenatore del Nizza, dopo il k.o. interno contro il PSG è intervenuto in conferenza stampa: "E' stata una buona partita, ma abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo perso un po' le marcature, bisogna ricordare che una gara dura novanta minuti, non quarantacinque. Spero che comunque questa sia una buona pubblicità per il futuro, per migliorare negli altri match".