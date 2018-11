Nizza, gradita sorpresa per Vieira: Pirlo e Seedorf gli fanno visita

© foto di Federico De Luca

Presenti negli scorsi giorni a Montecarlo per il Golden Foot, le due leggende del calcio Andrea Pirlo e Clarence Seedorf hanno fatto visita a Patrick Vieira nella vicina Nizza. Il club della Costa Azzurra, attraverso Twitter, ha pubblicato delle foto in cui i due ex milanisti sono insieme all'ex centrocampista di Inter e Juventus, attuale tecnico dei rossoneri di Francia. In basso il tweet: