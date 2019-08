© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sir Jim Ratcliffe, presidente di INEOS, società nuova proprietaria del Nizza, ha parlato a margine dell'accordo per l'acquisto del club: "Siamo profondamente lieti di aver concluso l'acquisto del Nizza. Ci è voluto molto tempo per arrivarci, ma eravamo molto determinati a finalizzare l'acquisto della società. Con un investimento ragionevole e misurato vogliamo rendere il Nizza in grado di partecipare regolarmente alle competizioni europee. Abbiamo commesso alcuni errori a Losanna (INEOS è proprietario anche del club svizzero), ma apprendiamo rapidamente e dopo qualche correzione abbiamo già iniziato a vedere i primi risultati".