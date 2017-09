Nizza, Marlon: "Ho scelto io di lasciare il Barça. Decisione giusta"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il difensore del Nizza Marlon, arrivato negli scorsi giorni dal Barcellona, ha parlato a Catalunya Radio della scelta del club francese: "Ho scelto di lasciare il Barça per giocare un po'. Sono giovane e ho bisogno di minuti per maturare e prendere fiducia. Questo club può stare fra i migliori, tanto nella Liga quanto in Europa League. Non ho parlato con Valverde, ma questa è la decisione giusta per me".