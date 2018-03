Nizza, mistero Favre: il tecnico può salutare. Il club dice di no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rumors sul futuro della panchina del Nizza: Lucien Favre sarebbe pronto a salutare in estate. Lo scrive Nice Matin, con il tecnico che potrebbe andare in Germania ma che ha contratto in scadenza nel giugno del 2019. "Non c'è niente", fa sapere la dirigenza del club nizzardo dove, per France Football, filtrano già i nomi per l'eredità di Favre: Jocelyn Gourvennec, Willy Sagnol, Christophe Galtier e Antoine Kombouaré. Nessuno di questi quattro, però, sarebbe prioritario per il Gym che vorrebbe infatti continuare con Favre.