Nizza, prima stagione al top per Atal: maxi offerta del Chelsea

Venticinque partite e sei gol. Alla prima stagione in Francia, dopo le esperienze in patria, al Paradou, e in Belgio al Kortrijk. Youcef Atal ha già conquistato Nizza e la Ligue 1: esterno destro, nazionale algerino, il Telegraph spiega che il Chelsea potrebbe addirittura spendere 40 milioni di euro per lui.