Nizza, problema alla coscia per Balotelli: salta il Guingamp

Domani il Nizza sarà impegnato contro il Guingamp ma dovrà fare a meno di Mario Balotelli. Il tecnico Lucian Favre infatti ha spiegato che il giocatore italiano è alle prese con un problema alla coscia: " "Ha subito un piccolo colpo alla coscia contro il Lille, non si è allenato in questa settimana e farà degli esami. Non credo che sia grave", ha detto in conferenza stampa.