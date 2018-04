Nizza-Rennes 1-1, Balotelli e compagni riacciuffati dal gol di Bourigeaud

Termina 1-1 la sfida tra Nizza e Rennes, valida per il 32° turno di Ligue 1. Al gol di Plea al 17' gli ospiti hanno infatti risposto con quello di Bourigeaud al 27'. Con questo risultato Balotelli (in campo per 81 minuti) e compagni raggiungono quota 46 punti in classifica, sesti a -1 proprio dal Rennes.