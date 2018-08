Nizza, Rivere su Balotelli: "Rispettato il patto morale, situazione delicata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jean-Paul Rivere, presidente del Nizza, ha parlato ai microfoni dell'emittente francese RMC Sport sul futuro di Mario Balotelli, che nel frattempo si sta allenando agli ordini di Patrick Vieira: "Ne stiamo parlando in questi giorni, ma è una situazione delicata perché comprende diverse teste. C'è un patto morale con il giocatore e il suo agente e noi l'abbiamo rispettata. Poi ci sono delle terze parti interessate a Mario, che conoscono le condizioni in cui si può fare quest'affare. Non ci aggrapperemo a Balotelli, ma spiegherò tutto alla fine. Olympique Marsiglia? E' difficile gestire un club, figuriamoci se penso agli altri".