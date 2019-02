© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 4-0 subito in casa del Lille, il tecnico del Nizza Patrick Vieira ha ammesso la superiorità degli avversari: "Dall'inizio alla fine, siamo andati completamente avanti. Ci siamo imbattuti in una squadra molto più forte, non avevamo gli ingredienti per farli dubitare. Siamo stati puniti da una squadra di gran lunga superiore a noi. Collettivamente, non stavamo bene e tatticamente abbiamo fatto grandi errori. Ci mancava l'aggressività, eravamo un po' troppi spettatori e ci è costato caro. Avevano troppa velocità, troppe qualità individuali".