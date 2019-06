Nizza, vicina la cessione del club al magnate inglese Ratcliffe

Nel panorama calcistico europeo non c'è soltanto la Fiorentina vicina al passaggio di proprietà. Secondo l'emittente francese RMC Sport infatti il Nizza sta per essere venduto al magnate inglese Jim Ratcliffe che nelle scorse ore ha presentato un'offerta da 100 milioni di euro per rilevare il club. L'attuale proprietà del club della Costa Azzurra avrebbe già dato il proprio via libera all'operazione.