Nizza, Vieira allontana l'Arsenal: "Concentrato al 100% sul mio lavoro"

Patrick Vieira è tornato sulle voci che lo associano con insistenza alla panchina dell'Arsenal. In conferenza stampa, il tecnico del Nizza ha dichiarato: "Sinceramente non ho commenti da fare. Con tutti il rispetto non devo rispondere, sono concentrato al cento per cento sul mio lavoro e penso di avere ancora tante cose da fare qui. Voglio migliorare e provare a vincere qualche partita in più, devo trovare nuove soluzioni per ottenere il massimo dai miei giocatori. Impiego tutte le mie energie su questo".