Nizza, Vieira: "Balotelli arrabbiato? E' normale dopo una sostituzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda vittoria consecutiva conquistata dal Nizza che ha battuto 1-0 l'Amiens in casa e dopo la gara il tecnico Patrick Vieira ha detto: "Sono molto contento e molto felice di aver preso i tre punti. Abbiamo mostrato le nostre capacità. Mi è piaciuto vedere la squadra difendersi bene. Abbiamo mostrato nuovi valori che ci permetteranno di andare oltre: la volontà, la solidarietà. Abbiamo avuto meno opportunità rispetto a prima ma abbiamo vinto. Abbiamo perso molti punti giocando molto bene. Sono sicuro che questo match ci aiuterà, ci serve equilibrio. Balotelli e Saint-Maximin arrabbiati per il cambio? "I giocatori non sono mai felici quando escono. Ne parleremo. Hanno difeso molto e aiutato la squadra. Questo ci ha dato la vittoria".