Nizza, Vieira: "Balotelli in ritardo, deve ancora lavorare sulla condizione"

Patrick Vieira, allenatore di Nizza, è intervenuto al termine della sconfitta contro il PSG. Ecco le sue parole riportate dal quotidiano transalpino L'Equipe: "È difficile quando perdi 3-0. Non voglio incolpare i miei giocatori. Abbiamo fatto molto bene per i primi 15 minuti, poi quando loro hanno segnato si sono complicate le cose. Abbiamo provato a prendere le misure, ma lasciando Rabiot libero abbiamo concesso molto. Balotelli? Non ho nulla da rimproverargli, ma è indietro e deve ancora lavorare".