Nizza, Vieira candidato numero uno per la sostituzione di Favre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sulla panchina del Nizza direttamente dall'edizione on line di Nice-Matin. Secondo il media francese, infatti, sarebbe Patrick Vieira il candidato numero uno per la panchina del club, che dopo l'ultima partita di Ligue 1 (sabato contro il Lione) saluterà l'attuale tecnico Favre. Il profilo dell'ex centrocampista campione del Mondo con la Francia nel '98, si legge, rappresenta il profilo ideale del Nizza grazie alla sua preparazione tattica e ai principi di gioco messi in mostra sulla panchina del New York City.