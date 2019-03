© foto di Federico De Luca

La sconfitta di misura nel derby contro il Marsiglia ha lasciato una certa delusione nel tecnico degli "aquilotti" rossoneri Patrick Vieira, che nel post partita sottolinea come il Nizza abbia pagato la minore esperienza in attacco:

"E' stato piuttosto complicato, ma lo è stato anche per Marsiglia. Un po' come nella gara d'andata, nel complesso non possiamo dire che il Marsiglia sia stato migliore, ma ne usciamo sconfitti. È l'immagine della nostra stagione, è stato difficile creare occasioni, ma nell'insieme non siamo stati troppo in pericolo. Ci è mancata un po' di esperienza sotto porta, Burner è andato al contrasto con Balotelli, che con l'esperienza ha saputo finalizzare, mentre fino ad allora era inesistente. I giocatori hanno difeso molto bene. Siamo ottavi, potrebbe essere quello il nostro posto, il futuro lo dirà."