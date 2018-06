Nizza, Vieira: "Ho parlato con Balotelli. Lo aspetto per l'inizio del ritiro"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Patrick Vieira, nuovo tecnico del Nizza, è stato presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Sono molto felice, era quello che volevo. Lavorerò nelle condizioni migliori, con persone appassionate che mi sosterranno sempre, nel bene e nel male. Sono stato sedotto dal progetto e dalle persone. Ho parlato tanto con il presidente e penso che qui ci sia tutto il necessario per fare bene. Il mio passato da calciatore non conta più, l'unica cosa importante è avere le idee chiare su quello che voglio dai miei giocatori, un schema preciso per far sì che possano esprimersi al meglio. Mi ha molto colpito il rapporto tra i giocatori e i tifosi: sfortunatamente è rara nel calcio un'unione così forte. Balotelli? Ho parlato con lui per augurargli buone vacanze e per dirgli che lo aspettiamo il 2 luglio alla ripresa degli allenamenti. Ogni cosa a suo tempo".