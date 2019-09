© foto di Federico De Luca

Dopo il 2-1 subito in casa del Montpellier, il tecnico del Nizza Patrick Vieira ha detto: "Abbiamo escogitato un piano di gioco per sfidarli. Lasciamo Montpellier con questa sconfitta che ci fa male. Abbiamo creato occasioni e avremmo potuto pareggiare. Saremmo potuti tornare a Nizza con almeno un punto. Mi dispiace in particolare perché abbiamo gol troppo presto. Ci manca l'automazione, ma anche l'esperienza. Siamo stati messi in difficoltà in momenti importanti della partita e in particolare sui due gol subiti. Tuttavia, è una partita molto incoraggiante per il futuro. Cresceremo con questo tipo di partite. Partiamo con una sconfitta, ma ricordiamo anche molte cose positive".