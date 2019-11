© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Accostato anche a qualche squadra italiana - come Roma, Parma e Sampdoria - Hatem ben Arfa non andrà al Nizza. A smentire un possibile approdo del centrocampista transalpino ci ha pensato il tecnico, Patrick Vieira: "Il presidente ci ha parlato per la relazione che ha con lui, è un calciatore interessante e di talento, però non è nel progetto che vogliamo costruire dal mio arrivo".