Nizza, Vieira: "Vittoria meritata, ero tranquillo dopo i ko in amichevole"

© foto di Federico De Luca

Debutto vincente per il Nizza che in pieno recupero ha battuto 2-1 l'Amiens nella prima gara di Ligue 1. Il tecnico Patrick Vieira ha detto: "La vittoria è meritata. Abbiamo giocato bene e creato diverse opportunità. Il ritmo non era al massimo ma è normale. Non ero preoccupato prima di questa partita perché l'umore è sempre stato positivo nonostante le sconfitte durante le partite amichevoli, che vengono utilizzate per fare dei test. Lo stato d'animo e l'organizzazione sono stati buoni contro l'Amiens".