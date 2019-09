No al Milan per Correa. Così l'Atletico non ha battuto il record del Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La mancata cessione di Angel Correa al Milan fa ancora discutere, in Spagna. In particolare il quotidiano Marca fa i conti in tasca ai Colchoneros e spiega come il mancato trasferimento di Angelito alla corte di Giampaolo abbia impedito al club di Madrid di battere un record sul mercato in fatto di giocatori ceduti. La classifica in questione riguarda i soldi incassati in una singola sessione di mercato.

I numeri dell'Atletico - Il club rojoblanco in estate ha ceduto Griezmann (120), Lucas (80), Rodri (70), Gelson Martins (30), Luciano Vietto (7,5) e Mensah (3,6), oltre ai 2 milioni derivanti dalla cessione in prestito di Kalinic. Per un totale di 313,1 milioni incassati.

Resiste il record del Monaco - In questa particolare classifica i Colchoneros si piazzano al secondo posto alle spalle del Monaco 2018/2019: la scorsa estate il club del Principato incassò la bellezza di 320,25 milioni dalle cessioni di Mbappé (135), Lemar (70), Fabinho (45), Kongolo (20), Ghezzal (14), Meite (11,5), Diakhaby (10) e Moutinho (5,6). Una forbice, quella esistente fra quel Monaco e questo Atletico, di circa 7 milioni di euro che appunto sarebbe stata eliminata nel caso in cui Correa si fosse trasferito al Milan (i club trattavano sulla base di una cifra compresa fra i 40 ed i 50 milioni).