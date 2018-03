Nolito: "Nazionale? Se giochi nel Real o Barça hai più possibilità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nolito, attaccante del Siviglia, ha parlato a Onda Cero rilasciando anche alcune battute sulla possibilità di ritornare a vestire la maglia della Nazionale spagnola: "Nella mia carriera ho partecipato solo agli Europei, vedremo cosa succederà in futuro. Con la maglia del Manchester City e del Siviglia le cose non sno andate come speravo. Penso che se un giocatore indossi la maglia di Real Madrid o Barcellona abbia più possibilità di essere convocato dalla Spagna". Nolito si è trasferito a Siviglia la scorsa estate dopo un anno in Premier League, firmando un contratto triennale.