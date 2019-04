© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altro episodio di razzismo, che questa volta coinvolge il calcio francese. Daniel Bravo, ex centrocampista del Parma, oggi commentatore per beIN Sports, nel corso della partita Strasburgo-Reims si è lasciato andare a un commento infelice riguardante l'autore del primo gol della partita: Nuno Da Costa, attaccante capoverdiano degli alsaziani: "Sei gol, cinque assist decisivi: non male per un nero, per uno che è stato titolare solo in 17 occasioni". Frase che ha creato imbarazzo nella rete, che ha sentito il dovere attraverso due tweet ufficiali di scusarsi e dissociarsi dalle parole di Bravo. Il commentatore a sua volta si è scusato con lo stesso Nuno Da Costa e i due sono stati immortalati dandosi una stretta di mano al termine della partita. Pace fatta, ma la figuraccia resta.