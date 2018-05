Non sarà solo il solito Clasico. Camp Nou pronto a salutare Iniesta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un Clasico anomalo, quello che andrà in scena domenica sera a Barcellona. La Liga è già di proprietà dei blaugrana, il Real Madrid è già certo della qualificazione in Champions. Per questo dietro la gara del Camp Nou non ci saranno particolari motivazioni di classifica, ma i motivi di interesse non mancheranno comunque. Su tutti ovviamente la storica rivalità fra i due club e fra le due città, simboli diversi di una Spagna sempre più frammentata e alla ricerca delle diverse autonomie locali. In campo poi ci saranno Messi e Ronaldo accompagnati da tutte le altre stelle, fra cui Andrés Iniesta. Ecco, proprio il Manchego giocherà il suo ultimo Clasico prima dell'addio al Camp Nou annunciato per la fine della stagione. E sicuramente vorrà regalare qualche ultima magia a quelli che sono stati suoi sostenitori per 22 anni. Insomma immaginare un Clasico svuotato di contenuti a causa della classifica è davvero impossibile. Per questi e per almeno un centinaio di altri motivi.