Non solo Bayer per Dani Olmo. C'è anche il Borussia Monchengladbach

Il futuro di Dani Olmo, centrocampista offensivo della Dinamo Zagabria e al centro di una contesa fra Spagna e Croazia per averlo nella propria nazionale, sembra essere sempre più in Bundesliga. Il Bayer Leverkusen è il club in vantaggio per mettere il giovane cresciuto nel Barcellona sotto contratto, ma dovrà vedersela con la concorrenza del Borussia Monchengladbach che, come riferisce Kicker, starebbe pensando a un rilancio per superare gli avversari.