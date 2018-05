Non solo Lacazette. L'Arsenal bussa al Lione per Fekir

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Alexandre Lacazette, l'Arsenal potrebbe pescare ancora nel Lione per rinforzare il proprio attacco. Secondo il The Sun, infatti, i Gunners avrebbero avviato i contatti con i francesi per arrivare a Nabil Fekir, attaccante che nelle scorse stagioni ha fatto coppia proprio con Lacazette.