Non solo Neymar: anche Cavani vuole lasciare il PSG in estate

Da una parte la volontà di Neymar di tornare al Barcellona, svelata oggi dal Mundo Deportivo. Dall'altra, scrive Le Parisien, quella di Edinson Cavani di lasciare Parigi. Sarà un'estate complicata per il Paris Saint-Germain, con l'uruguaiano che avrebbe intenzione di lasciare il club per avere finalmente lo status di protagonista principale. Contratto adesso in scadenza nel giugno del 2020, i destini più probabili sarebbero in Liga spagnola o in Premier League inglese.