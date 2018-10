"Not confident". Mourinho ha paura di perdere De Gea. I titoli inglesi

© foto di Mocciaro

In scadenza a giugno 2019, la situazione di David de Gea spaventa José Mourinho ed è lo stesso tecnico portoghese ad ammettere preoccupazione: "Not confident" sono state le parole dello Special One e anche la notizia di spalla del Guardian di oggi. La situazione del portiere spagnolo prende anche il taglio basso dell'Independent.