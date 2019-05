© foto di J.M.Colomo

Notte movimentata per il Barcellona in quel di Liverpool. Come racconta Mundo Deportivo, infatti, verso le 3.30 alcuni tifosi dei Reds hanno svegliato la squadra blaugrana accendendo dei rumorosissimi fuochi d'artificio nei pressi dell'Hotel Hilton. "Wake up for Mr. Messi", il grido tra gli applausi dei supporters presenti sotto il quartier generale dei catalani.