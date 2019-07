Evitato il fallimento per il Notts County, storica società inglese - acerrimi rivali del Nottingham Forest - oggi nelle serie inferiori che, come raccontato, sembrava ad un passo dal fallimento tanto da aver richiesto l'aiuto della Juventus, come avvenne già in uno storico episodio del 1906 quando gli inglesi fornirono le loro divise bianconere alla squadra di Torino. Tramite una nota ufficiale, però, è stato reso noto che la società è stata da poco rilevata da due fratelli, Alexander e Christoffer Reedtz. I due, peraltro, sono anche proprietari del portale Football Radar, specializzato in analisi delle partite e statistica del calcio.