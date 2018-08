Nuova avventura a Gibilterra per Novello. Firma con il Glacis United

© foto di Cristina Guerri

Dopo l'esperienza semestrale con la maglia del Mons Calpe nel 2017 per Gabriele Novello, fantasista classe '98, è pronta una nuova avventura nel massimo campionato di Gibilterra, questa volta con la maglia del Glacis United. Il calciatore, ex Ternana e Rende, ha infatti firmato un contratto fino al 2020 con il club dell'enclave britannica in Spagna che punta a conquistare la qualificazione alla prossima Europa League dopo che la UEFA ha portato a quattro le squadre di Gibilterra che parteciperanno alle competizioni europee a partire dalla prossima stagione. Lo riporta Sky Sport.