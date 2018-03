Nuovi guai col fisco per Ronaldo, Scolari: "Valuta un futuro in Cina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il fisco spagnolo ha rifiutato la sua offerta e per Cristiano Ronaldo riniziano i problemi. Tanto da tornare a pensare all'addio al Real Madrid in estate, come confermato dall'ex ct del Portogallo ed allenatore del Guangzhou Evergrande Luiz Felipe Scolari, intervistato da Esporte Interativo: "Cristiano mi ha chiesto tantissime volte come si vive in Cina. Magari sta pensando di andare lì a chiudere la sua carriera, perché no?".