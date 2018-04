Nuovo carriera per Adrian Mutu: allenerà l'Astra Giurgiu

© foto di Federico De Luca

Adrian Mutu, 39 anni, sarà il nuovo allenatore della Astra Giurgiu dopo che Edi Iordănescu ha deciso di lasciare la squadra a causa della situazione del club e dopo essere stato criticato molte volte dal presidente del club.

Come riporta la stampa rumena, Mutu ha definito l'accordo con il patron Ioan Nuculae e avrà con sé anche un allenatore visto che è momentaneamente sprovvisto del tesserino. Da capire adesso se, alla luce di questo nuovo incarico, l'ex attaccante tra le altre di Fiorentina, Parma e Juventus proseguirà ancora il lavoro in federazione intrapreso dal mese di ottobre oppure no.