Oakley Cannonier, l'altro eroe dell'impresa di Anfield è un raccattapalle

Origi, Wijnaldum, Alisson, Alexander-Arnold, Klopp. La lista dei Leoni di Anfield è lunghissima, ma l'impresa non sarebbe stata possibile senza l'aiuto decisivo di... Oakley Cannonier.

Il raccattapalle eroe - Quattordici anni, giovane talento dell'Academy dei Reds, raccattapalle nella notte più bella. E assolutamente determinante nella rete del 4-0: Cannonier, seguendo le istruzioni di Klopp e del video-analist degli inglesi (che aveva fatto notare la distrazione del Barça sulle palle inattive), ha affrettato la ripresa del gioco consegnando velocemente il pallone ad Alexander-Arnold, che poi ha avuto il colpo di genio e ha servito a Origi l'assist per il gol che ha eliminato il Barcellona. Una giocata che non è passata inosservata gli occhi del The Independent, che ha voluto celebrare il ragazzo nato a Leeds. E qualcuno, come Graeme Souness, ha già chiesto al Liverpool di invitarlo, insieme a tutta la famiglia, alla finale di Madrid, un traguardo raggiunto anche grazie al suo fondamentale aiuto. Tra qualche anno, magari, si parlerà di lui come un campione. Intanto, Cannonier si è già preso tutta la scena.