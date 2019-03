Martin Odegaard, talento del Real Madrid in prestito al Vitesse, in estate farà ritorno a Valdebebas anche se non sa ancora quali sono i piani dei Blancos per lui, come confermato ad As: "Mi trovo bene con Zidane, però non so cosa sarà deciso in merito al mio futuro. In estate tornerò al Real, Zidane mi conosce e potrà capire subito cosa potrei dare alla squadra. Però come detto non so ancora cosa succederà. Al Vitesse sto bene, sto facendo una bella stagione e non ho ancora affrontato il tema col Real. Alla fine della stagione ne parleremo, l'unica cosa che voglio è avere continuità il prossimo anno e non so se questo sarà possibile al Real".