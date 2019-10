Martin Odegaard, miglior giocatore di settembre de LaLiga ha parlato a Eurosport. Il giocatore sta facendo faville alla Real Sociedad, in prestito dal Real Madrid: "Sono in contatto col Real Madrid. A volte mi scrivono, però è la Real Sociedad a tenermi aggiornato. Mi hanno detto che sono contenti. Futuro? Voglio rispettare il contratto e il prestito. Spero di sfruttarlo al massimo". Classe 1998, il norvegese è tornato in Spagna dopo due anni e mezzo in prestito in Olanda fra Heerenveen e Vitesse.