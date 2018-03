Offerta al fisco? CR7 smentisce: "Non rovinate il mio bel momento"

© foto di J.M.Colomo

Dopo le indiscrezioni sull'offerta, poi rifiutata, al fisco spagnolo per evitare le vie penali a causa della sua presunta evasione fiscale, Cristiano Ronaldo ha voluto lanciare un messaggio attraverso il suo profilo Instagram: "Non cercate di rovinare il bel momento che sto vivendo con notizie false!!! La vita è bella". L'attaccante del Real Madrid, autore di quattro gol ieri contro il Girona, non sembra dunque aver gradito la notizia rilanciata dai più autorevoli media spagnoli nel pomeriggio.