Oggi Barcellona-Real Madrid, As: "Un Clásico è sempre un Clásico"

"Un Clásico è sempre un Clásico". Il quotidiano spagnolo As dedica la sua prima pagina al big match in programma oggi al Camp Nou fra Barcellona e Real Madrid. La permanenza di Julen Lopetegui sulla panchina dei blancos - si legge - passa proprio da un buon risultato in questa sfida. Mancheranno, per la prima volta dopo anni, sia Cristiano Ronaldo (passato alla Juventus) che Lionel Messi (infortunato).